Дагестанского полицейского обвинили в причастности к терактам в московском метро

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Начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявлено обвинение по делу о терактах в 2010 году в московском метро.
Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Речь идёт о терактах на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», в результате которых погибли 39 человек. Полицейскому вменяют три статьи УК: участие в преступном сообществе, бандитизм и террористический акт.
Следствие считает, что Исаев был участником преступного сообщества “Имарат Кавказ” (запрещена в РФ.— Ред.) и в 2009-2010 годах снабжал его руководителей информацией о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооружённых формирований. Он также перевозил руководителей подразделений организации по Дагестану. При этом лично привёз смертницу с самодельной взрывчаткой на автостанцию в районе Кизляра, которая оттуда выезжала в Москву для совершения теракта.
Весной 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошло два мощных взрыва. Жертвами теракта стали 39 человек, 128 пострадали. Взрывы совершили террористки-смертницы.
Следователи установили, что организатором терактов был Магомедали Вагабов — один из лидеров диверсионно-террористического подполья, которое действовало на территории Дагестана. Национальный антитеррористический комитет в феврале 2013 года сообщил об уничтожении в Дагестане последнего боевика, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в метро.
Хроника происшествий в России и во всем мире — по ссылке.
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