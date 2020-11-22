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Что на самом деле погубило Романа Виктюка?
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
22 Ноября 2020 г.
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Уход Романа Виктюка из жизни стал огромным шоком для всего театрального мира. Плачет по усопшему и клинический психолог Елена Перелыгина, которая была близкой подругой Валентины Легкоступовой и тесно общалась с Виктюком.

Что на самом деле погубило Романа Виктюка?


– С Романом Григорьевичем мы много лет назад познакомились на телевидении, – рассказывает Елена. – Он снимался в шоу «Розыгрыш», а я приехала для участия в кастинге. В коридоре увидела Виктюка и не могла пройти мимо, подошла познакомиться. Так мы стали общаться. Ради интереса я, спустя несколько лет, решила сходить в его театр. И была потрясена увиденным! После спектакля подошла к Роману Григорьевичу и призналась в любви к его таланту. К удивлению, он меня узнал и сказал: «Наконец-то ты доросла до настоящего искусства!».

С тех пор Перелыгина не пропускала ни одной премьеры. Елена видела, как Виктюк нервничает перед каждым спектаклем.

– Я каждый раз просила его беречь себя, не расходовать силы и энергию по пустякам, – продолжает Елена. – Приглашала его поработать со мной. Он всегда говорил: «Обязательно!». Но никогда не приходил. Все свои переживания он хранил в себе. Для каждого человека визит к психологу – это страшно. Но непременно нужно проговаривать свои обиды, переживания и волнения. В прошлом году я у него просила: «Роман Григорьевич, надо побольше отдыхать. Вы слишком много работаете!». Он ухмыльнулся: «Лена, на кого я оставлю все это? В театральной среде столько интриг – я должен своих защищать». Он просто сгорел на работе. Все его болезни от нервов. Не принимай он все близко к сердцу – ещё бы пожил.

Перелыгина одной из первых пришла прощаться с Виктюком в его театр.

– Я очень переживаю за Романа Григорьевича, – вздыхает Перелыгина. – Последний приют он найдет на свой родине на Украине, там у них семейный склеп. Но лучше бы его похоронили в России – рядом с Арменом Джигарханяном или с Юлечкой Началовой. Да, он обожал Украину, но там всякое может случиться....

По инф. Sobesednik.ru

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