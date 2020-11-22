Что на самом деле погубило Романа Виктюка?

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Уход Романа Виктюка из жизни стал огромным шоком для всего театрального мира. Плачет по усопшему и клинический психолог Елена Перелыгина, которая была близкой подругой Валентины Легкоступовой и тесно общалась с Виктюком.
– С Романом Григорьевичем мы много лет назад познакомились на телевидении, – рассказывает Елена. – Он снимался в шоу «Розыгрыш», а я приехала для участия в кастинге. В коридоре увидела Виктюка и не могла пройти мимо, подошла познакомиться. Так мы стали общаться. Ради интереса я, спустя несколько лет, решила сходить в его театр. И была потрясена увиденным! После спектакля подошла к Роману Григорьевичу и призналась в любви к его таланту. К удивлению, он меня узнал и сказал: «Наконец-то ты доросла до настоящего искусства!».
С тех пор Перелыгина не пропускала ни одной премьеры. Елена видела, как Виктюк нервничает перед каждым спектаклем.
– Я каждый раз просила его беречь себя, не расходовать силы и энергию по пустякам, – продолжает Елена. – Приглашала его поработать со мной. Он всегда говорил: «Обязательно!». Но никогда не приходил. Все свои переживания он хранил в себе. Для каждого человека визит к психологу – это страшно. Но непременно нужно проговаривать свои обиды, переживания и волнения. В прошлом году я у него просила: «Роман Григорьевич, надо побольше отдыхать. Вы слишком много работаете!». Он ухмыльнулся: «Лена, на кого я оставлю все это? В театральной среде столько интриг – я должен своих защищать». Он просто сгорел на работе. Все его болезни от нервов. Не принимай он все близко к сердцу – ещё бы пожил.
Перелыгина одной из первых пришла прощаться с Виктюком в его театр.
– Я очень переживаю за Романа Григорьевича, – вздыхает Перелыгина. – Последний приют он найдет на свой родине на Украине, там у них семейный склеп. Но лучше бы его похоронили в России – рядом с Арменом Джигарханяном или с Юлечкой Началовой. Да, он обожал Украину, но там всякое может случиться....
Японские ученые из университета Кумамото обнаружили документ периода раннего Эдо, предусматривающий кодекс поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных на восстановление замка Сунпу на окраине Токио.
Уход Романа Виктюка из жизни стал огромным шоком для всего театрального мира. Плачет по усопшему и клинический психолог Елена Перелыгина, которая была близкой подругой Валентины Легкоступовой и тесно общалась с Виктюком.
Играя в азартные игры, следует подбирать лицензированные платформы. Испробовать такие игровые автоматы можно, посетив официальный сайт Риобет http://www.gimnaz-25.ru/, где собраны самые лучшие и качественные слоты, разработанные мировыми брендами. Все они отвечают предпочтениям пользователей и отличаются простым управлением. В этом можно убедиться, протестировав игры в демо-версиях, в которых действует виртуальная валюта.
Актёр, сценарист и, самое главное, любимый ведущий – Леонид Якубович стал для многих из нас почти родным человеком после долгих лет за штурвалом шоу «Поле чудес». Но о закулисной жизни героя знают далеко не все, так что давайте вместе заполним этот пробел!
Как вы думаете, на чем можно больше сэкономить: на покупке новой одежды или средствах для стирки? Скорее всего, многие выберут одежду, ведь стоит она дороже. Но чтобы хорошие вещи дольше сохраняли красивый вид и первоначальную форму, а не превращались в тряпки, надо стирать их правильно – в зависимости от ткани использовать нужную температуру воды и наиболее подходящее моющее средство. И если раньше мы знали только хозяйственное мыло для ручной стирки и порошок для машинки, то сегодня к ним добавились еще различные гели, капсулы и экосредства. Давайте разбираться, что и когда из этих средств лучше использовать для стирки?
В последнее время любители азарта предпочитают использовать онлайн-казино. Это позволяет играть в игровые автоматы без регистрации и при этом оставаться дома, в то время как наземные заведения продолжают подвергаться карантинным ограничениям. Большинство из них просто закрыты и не обслуживают клиентов. Недавно губернатор штата Невада сообщил, что из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом нужно быть готовым к очередному закрытию игорных заведений.
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В период пандемии COVID-19 большинство компаний оказались на грани банкротства. Однако онлайн букмекерские конторы и казино показали свою устойчивость. Эксперты считают, что это перспективная вертикаль игорного бизнеса в такой сложный экономический период. Несмотря на то, что наземные казино терпят убытки, их онлайн-версии продолжают приносить стабильную прибыль. Некоторые из них стали гораздо популярнее, чем до введения карантинных ограничений.
Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в соцсети «Одноклассники». Создание аккаунта совпало с днем рождения предстоятеля Русской православной церкви — 20 ноября ему исполнилось 74 года.
Очень трогательная бабушка-блогер имеет свою страничку в приложении Instagram. Пенсионерку Юлию Алешичеву зарегистрировал на этой интернет-площадке ее внук Ян, который открыл аккаунт и размещает посты. Женщина очень любит вышивать, и благодаря соцсети мир может увидеть интересные работы мастерицы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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