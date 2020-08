Чипы для соединения мозга с компьютером ближе, чем мы думаем

Разговоры о вживлении чипов в головной мозг идут уже не один год, но теперь это все стало на шаг ближе к реальности.

Об успехах программы по вживлению чипа в череп для подключения к мозгу рассказал основатель SpaceX, а также созданной в 2017 году компании Neuralink Илон Маск в ходе онлайн пресс-конференции в штаб-квартире Neuralink.

По словам Маска, за последний год удалось значительно упростить системы.

«Теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — рассказал Маск.

"The future is going to be weird. In the future you will be able to save and reply memories. You could basically store your memories as a backup and restore the memories. You could potentially download them into a new body or into a robot body." https://t.co/yBbwmjOINW