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Чипы для соединения мозга с компьютером ближе, чем мы думаем
|По инф. rosbalt.ru
|31 Августа 2020 г.
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Разговоры о вживлении чипов в головной мозг идут уже не один год, но теперь это все стало на шаг ближе к реальности.
Об успехах программы по вживлению чипа в череп для подключения к мозгу рассказал основатель SpaceX, а также созданной в 2017 году компании Neuralink Илон Маск в ходе онлайн пресс-конференции в штаб-квартире Neuralink.
По словам Маска, за последний год удалось значительно упростить системы.
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«Теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — рассказал Маск.
Neuralink разработала беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса. Она была успешно имплантирована в мозг двух свиней и затем извлечена без вреда для животных. в стартап Маск вложил более $100 млн.
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