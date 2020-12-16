Чиновницу челябинского минздрава заподозрили во взятках

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В Челябинске по подозрению в получении взятки задержана начальница управления лекарственного обеспечения региона. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве.
— Сотрудница нашего министерства задержана полицией, — пояснили в ведомстве. — Мы не комментируем информацию о причинах ее задержания, но заинтересованы в объективном расследовании и готовы оказать необходимое содействие следствию.
По информации от собственных источников в силовых ведомствах, начальника управления лекарственного обеспечения региона задержали в одном из кафе Челябинска при попытке получить взятку от представителя одной из коммерческих структур. По предварительным данным, сумма составляла не менее полумиллиона рублей.
Операцию провели оперативники управления по борьбе с экономической преступностью полицейского главка региона. Однако в СК информацию о ее задержании пока официально не подтверждают.
Мы неоднократно подчеркивали и повторим еще раз: коррупция в России - не является чем-то из ряда вон выходящим, она системна. Махинации большего или меньшего масштаба - с бюджетными деньгами, с госзаказом, с землей - происходят везде. На них закрывают глаза, пока чиновник кого-то "наверху" устраивает. А как только становится "лишним в обойме" - на него достают папочку с компроматом. Чтобы поломать эту систему - есть только одно, известное во всем мире лекарство: демократия, подконтрольность чиновников обществу. Тогда коррупционеры будут опасаться поссориться не с кем-то там, "наверху" - а с избирателями, с народом.
А вот другие заголовки о коррупционных преступлениях:
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