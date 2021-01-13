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«Черные газовщики» втерлись в доверие к пожилой москвичке да и кокнули ее!

По инф. Российской газеты   
13 Января 2021 г.
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Пожилая москвичка, на которую напали «черные газовщики», скончалась в больнице.

В Москве пенсионерка умерла после налета «черных газовщиков»

История с налетом лжегазовщиков вызвала широкий резонанс. Преступники не раз поменяли форму коммунальщиков для банальных краж, но в данном случае они жестоко избили 81-летнюю женщину, и врачи не смогли ее спасти. Руководство ГСУ потребовало передать все материалы по этому делу в территориальный отдел Следственного комитета.

  • Преступники первоначально действовали по обычной схеме: пока один отвлекал хозяйку, второй искал деньги. В какой-то момент пенсионерка заметила это и пригрозила визитерам полицией. Тогда один из преступников избил женщину до потери сознания.

«Черные газовщики» вынесли из квартиры, что попалось под руку, включили на кухне газ и скрылись.

Оперативники установили, что налетчиками были двое безработных приезжих 24 и 25 лет, один из которых — рецидивист. Сотрудники УВД Юго-Восточного округа и угрозыска выяснили, где они скрывались. Подозреваемых задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии. На время следствия обоих арестовали.

Столичное ГСУ СК возьмет материалы расследования у полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Жуткая история, которая лишний раз всем нам доказывает: никогда не открывайте двери незнакомцам, кем бы они не представлялись. Даже если это действительно представители какой-то проверяющей инстанции, то лучше попросите их прийти в другой день. А до этого поспрашивайте у соседей, позвоните в саму инстанцию и уточните все... Мошенников сейчас развелось пруд пруди, и ладно ведь если обчистят квартиру, а ведь  убить могут...

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