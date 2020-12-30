Челябинцы решили тщательно следить за выбросами в воздух

В Челябинске решили основательно взять за контроль за состояние воздуха. Для этого будут собирать данные о выбросах со всех крупных предприятий региона — Цинкового завода, Мечела, ММК, Фортума. (Вполне разумная инициатива, ведь этот город считается одним из самых грязных на Урале. - прим. МГ.)

В городе заработал единый территориальный центр мониторинга атмосферы, созданный в рамках федеральной программы «Чистый воздух» и разработанного на Южном Урале регионального экологического стандарта. В этом центре будут собираться и анализироваться данные со всех лабораторий и постов наблюдений за воздухом, сообщили в правительстве региона.

В центр мониторинга будет стекаться вся информация о состоянии воздуха с лабораторий Росгидромета, Роспотребнадзора и минэкологии. В работу также в ближайшее время будут вовлечены и крупные предприятия области: Цинковый завод, Мечел, ММК, Фортум, имеющие автоматизированные системы контроля непосредственно на источниках выбросов и на границах своих санитарно-защитных зон. Обобщение и анализ этой информации позволит понимать фактическое состояние воздуха и уже в будущем году прогнозировать его изменения.

— Без постоянной аналитики того, что происходит с загрязнением воздуха, обсуждать тематику экологии в городе невозможно, — сообщил глава региона Алексей Текслер. — На следующий год планируем развить систему мониторинга за счет датчиков контроля, которые будут отслеживать токсичность выбросов по шести показателям. Будем развивать этот проект и по другим городам.

Основные задачи центра экомониторинга — оперативная обработка данных наблюдений, их анализ, а также предоставление своевременной и полной информации о качестве воздуха на территории Челябинской области гражданам, общественным организациям, органам власти и другим заинтересованным лицам, отметили в правительстве региона.

Мы знаем, как эта тема волнует наших читателей! Правда ведь? Уж кто-кто, а мы — знаем цену глотку чистой воды из ручья, возможности дышать полной грудью...

Напомним наши тревожные заголовки о положении дел с экологией в Челябинске:

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