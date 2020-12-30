ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Челябинцы решили тщательно следить за выбросами в воздух

По инф. Российской газеты   
30 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Челябинске решили основательно взять за контроль за состояние воздуха. Для этого будут собирать данные о выбросах со всех крупных предприятий региона — Цинкового завода, Мечела, ММК, Фортума. (Вполне разумная инициатива, ведь этот город считается одним из самых грязных на Урале. - прим. МГ.)

Челябинцы — в погоне за чистым воздухом

В городе заработал единый территориальный центр мониторинга атмосферы, созданный в рамках федеральной программы «Чистый воздух» и разработанного на Южном Урале регионального экологического стандарта. В этом центре будут собираться и анализироваться данные со всех лабораторий и постов наблюдений за воздухом, сообщили в правительстве региона.

В центр мониторинга будет стекаться вся информация о состоянии воздуха с лабораторий Росгидромета, Роспотребнадзора и минэкологии. В работу также в ближайшее время будут вовлечены и крупные предприятия области: Цинковый завод, Мечел, ММК, Фортум, имеющие автоматизированные системы контроля непосредственно на источниках выбросов и на границах своих санитарно-защитных зон. Обобщение и анализ этой информации позволит понимать фактическое состояние воздуха и уже в будущем году прогнозировать его изменения.

— Без постоянной аналитики того, что происходит с загрязнением воздуха, обсуждать тематику экологии в городе невозможно, — сообщил глава региона Алексей Текслер. — На следующий год планируем развить систему мониторинга за счет датчиков контроля, которые будут отслеживать токсичность выбросов по шести показателям. Будем развивать этот проект и по другим городам.

Основные задачи центра экомониторинга — оперативная обработка данных наблюдений, их анализ, а также предоставление своевременной и полной информации о качестве воздуха на территории Челябинской области гражданам, общественным организациям, органам власти и другим заинтересованным лицам, отметили в правительстве региона.

Мы знаем, как эта тема волнует наших читателей! Правда ведь? Уж кто-кто, а мы — знаем цену глотку чистой воды из ручья, возможности дышать полной грудью...

Напомним наши тревожные заголовки о положении дел с экологией в Челябинске:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 