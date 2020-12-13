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Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
|По инф. rosbalt.ru
|13 Декабря 2020 г.
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Американский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет роль археолога Индианы Джонса, следует из сообщения кинокомпании Disney.
Следующий фильм об Индиане Джонсе будет снимать студия Lucasfilm, а режиссером ленты выступит Джеймс Мэнгольд. Он известен по постановке оскароносной спортивной драмы «Ford против Ferrari».
Премьера пятого эпизода франшизы состоится в июле 2022 года.
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