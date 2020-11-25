В Бурятии хирурги Детской республиканской клинической больницы извлекли из желудка 12-летней девочки огромный клубок волос, похожий на валенок.
Школьница в последнее время плохо ела, жаловалась на боли в животе, рвоту. Рентген показал наличие большой опухоли в желудке.
Врачи сразу же провели операцию и удалили инородное тело. Девочка быстро пошла на поправку.
Оказалось, что у нее сформировалась привычка кусать и жевать кончики волос.
Отмечается, что различные предметы из желудка детей извлекаются почти каждый день. В данном случае пришлось проводить обширную полостную операцию.
И еще об одном похожем случае:
А вот другие истории о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики:
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Бурятские врачи извлекли из желудка девочки «валенок»
В Бурятии хирурги Детской республиканской клинической больницы извлекли из желудка 12-летней девочки огромный клубок волос, похожий на валенок.
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