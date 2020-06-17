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Бунт в Чемодановке: три десятка драчунов отрицают свою вину
По инф. sobesednik.ru   
17 Июня 2020 г.
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В Пензе озвучили обвинительное заключение по делу о массовой драке с цыганами, которая произошла в селе Чемодановка. Напомним, этнический конфликт с участием цыган произошел в июне прошлого года после бытовой драки, которую спровоцировали домогательства к несовершеннолетней. Жители устроили побоище и повредили несколько машин, ранили два десятка человек, один из которых скончался в больнице.

Все 28 подсудимых по делу о драке в Чемодановке заявили, что отрицают свою вину

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Пензенского областного суда Наталью Яшину, никто из 28 фигурантов дела своей вины не признал.

Массовая драка между жителями Чемодановки и цыганами произошла 13 июня. В результате пострадали пятеро человек, один из них, ветеран войны в Чечне, вскоре скончался в больнице. Жители села устроили акции протеста, была перекрыта федеральная трасса М5 «Урал». Власти ввели в Бессоновском районе план «Вулкан», в селе организовали полицейское патрулирование. В итоге правоохранительные органы задержали 28 человек, было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

После инцидента все цыгане покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки. Всего уехали около 650 человек, в июле часть из них вернулась в Чемодановку.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 23 июня.

Мы подробно рассказывали об этом конфликте, напомним заголовки:

По инф. sobesednik.ru

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