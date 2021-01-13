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Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
|По инф. rosbalt.ru
|13 Января 2021 г.
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Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ надеть медицинскую маску.
65-летний артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid. Очевидцы рассказали, что на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве замены медицинскому средству защиты, однако актер не стал этого делать. Сотрудник магазина попросил артиста уйти. Уиллис покинул аптеку без покупок, на выходе его сняли папарацци.
Артист признался в комментарии People, что «совершил ошибку». Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.
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