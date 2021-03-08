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Британская королева останется без личных самолётов
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2021 г.
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Из-за сокращения оборонных расходов члены британской королевской семьи лишатся личных самолетов. Об этом пишет The Telegraph.

Британская королева останется без личных самолётов


По данным СМИ, парк самолетов королевы Великобритании Елизаветы II будет продан и ей придется делить самолет с премьером Борисом Джонсоном. В авиапарке королевы останется только вертолет AW-109.

Издания сообщают, что четыре лайнера BAE-146 будут выведены из состава ВВС в следующем году. О списании самолетов будет объявлено, вероятно, 16 марта в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

Королева останется без личного самолета впервые за все время правления.

По инф. rosbalt.ru

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