Ботанические сады холят и лелеют цветок с ужасным запахом

Ботаники разработали план сохранения удивительного цветка — аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), известного также под названиями «арум титан» и «трупный цветок». Для этого они применят племенные книги подобные тем, что уже давно используют животноводы.

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В дикой природе аморфофаллус титанический встречается только в экваториальных лесах острова Суматра, где его открыл в 1878 году итальянский ботаник Одоакро Беккари. Самая тяжелая часть этого выдающегося во многих отношениях растения скрыта от глаз — его подземная клубнелуковица весит не менее 50 килограммов, а рекордный показатель, достигнутый экземпляром в Королевском ботаническом саду Эдинбурга, составляет 153,9 килограмма.

У аморфофаллуса один лист размером с небольшое дерево, его черешок имеет длину до пяти метров. Листовая пластинка разделена на три части, каждая из которых, в свою очередь, разделяется на мелкие перистые листики. Вся структура листа может достигать шести метров в высоту и пяти в поперечнике. Каждый год старый лист отмирает, а на его месте вырастает новый.

Цветет аморфофаллус раз в десять лет или еще реже. Соцветие может достигать трех метров в высоту. Оно представляет собой початок, обернутый листовидным придатком темно-зеленого цвета снаружи и бордово-красного изнутри. Цветок издает сильный запах гниющего мяса, привлекая своих опылителей — жуков-падальщиков и мух. Цвет и текстура соцветия создают иллюзию того, что цветок представляет собой кусок мяса. Температура початка во время цветения примерно равна температуре человеческого тела. Цветет аморфофаллус всего от 24 до 36 часов, затем цветок отмирает, и растение вновь более десятка лет накапливает силы для нового цветения.

Сейчас в дикой природе растет всего около тысячи аморфофаллусов и еще около пятисот выращивается в государственных или частных ботанических садах. Редкое цветение и уже небольшая численность создают риск утраты генетического разнообразия и полного исчезновения этого вида.

Polit.ru

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