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Борис Моисеев уедет из России
По инф. argumenti.ru   
27 Декабря 2020 г.
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Сергей Горох, арт-директор заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, сообщил, что певец планирует уехать из России летом. В 2015 году перенесший инсульт исполнитель закончил гастрольную деятельность и назвал себя «российским пенсионером».

Борис Моисеев уедет из России


— Не он «завязал» со сценой — жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу. Сейчас занялся своими зубами, посещает стоматолога, — пояснил представитель артиста.

Горох отметил, что Моисеев занимается своим здоровьем и прекрасно себя чувствует, «насколько может хорошо чувствовать себя человек, перенесший инсульт». По его словам, связь с певцом постоянно поддерживает Алла Пугачёва. Кроме того, многие знакомые предлагают ему финансовую помощь, но тот всегда отказывается от денег, уточнил арт-директор.

По инф. argumenti.ru

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