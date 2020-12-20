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Борис Галкин до сих пор уверен, что его приёмного сына убили
По инф. rosbalt.ru   
20 Декабря 2020 г.
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Актер Борис Галкин в программе «Судьба человека» поделился переживаниями по поводу смерти своего приемного сына Владислава Галкина.

Борис Галкин до сих пор уверен, что его приёмного сына убили


Как рассказал Борис Галкин, он не может себе простить, что в момент, когда погиб его приемный сын, оказался не в Москве. Как пояснил артист, «не сработала интуиция» — и он отправился на съемки в Санкт-Петербург.

По словам Бориса Галкина, Влад тяжело переживал расставание со своей женой Дарьей Михайловой, находился на взводе. При этом некая актриса звонила ему и хотела помочь, но тот никого не хотел к себе подпускать.

Склоняться к версии насильственной смерти Владислава его приемного отца заставляют несколько фактов: в квартире, где было найдено тело, находился пакет с томатным соком, который актер не любил. Также в помещении были найдены следы крови на стене. Кроме того, из дома пропала крупная сумма денег в валюте.

Также Борис Галкин упомянул, что в мобильном покойного несколько номеров были обозначены, как телефоны врагов. Однако дозвониться по ним не удалось.

Напомним, тело известного актера Владислава Галкина было обнаружено в запертой квартире. По официальной версии, актер умер 25 февраля 2010 года, а причиной его гибели стала острая сердечная недостаточность.

По инф. rosbalt.ru

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