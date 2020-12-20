Борис Галкин до сих пор уверен, что его приёмного сына убили

Актер Борис Галкин в программе «Судьба человека» поделился переживаниями по поводу смерти своего приемного сына Владислава Галкина.

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Как рассказал Борис Галкин, он не может себе простить, что в момент, когда погиб его приемный сын, оказался не в Москве. Как пояснил артист, «не сработала интуиция» — и он отправился на съемки в Санкт-Петербург.

По словам Бориса Галкина, Влад тяжело переживал расставание со своей женой Дарьей Михайловой, находился на взводе. При этом некая актриса звонила ему и хотела помочь, но тот никого не хотел к себе подпускать.

Склоняться к версии насильственной смерти Владислава его приемного отца заставляют несколько фактов: в квартире, где было найдено тело, находился пакет с томатным соком, который актер не любил. Также в помещении были найдены следы крови на стене. Кроме того, из дома пропала крупная сумма денег в валюте.

Также Борис Галкин упомянул, что в мобильном покойного несколько номеров были обозначены, как телефоны врагов. Однако дозвониться по ним не удалось.

Напомним, тело известного актера Владислава Галкина было обнаружено в запертой квартире. По официальной версии, актер умер 25 февраля 2010 года, а причиной его гибели стала острая сердечная недостаточность.

По инф. rosbalt.ru

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