Борис Галкин до сих пор уверен, что его приёмного сына убили

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Как рассказал Борис Галкин, он не может себе простить, что в момент, когда погиб его приемный сын, оказался не в Москве. Как пояснил артист, «не сработала интуиция» — и он отправился на съемки в Санкт-Петербург.
По словам Бориса Галкина, Влад тяжело переживал расставание со своей женой Дарьей Михайловой, находился на взводе. При этом некая актриса звонила ему и хотела помочь, но тот никого не хотел к себе подпускать.
Склоняться к версии насильственной смерти Владислава его приемного отца заставляют несколько фактов: в квартире, где было найдено тело, находился пакет с томатным соком, который актер не любил. Также в помещении были найдены следы крови на стене. Кроме того, из дома пропала крупная сумма денег в валюте.
Также Борис Галкин упомянул, что в мобильном покойного несколько номеров были обозначены, как телефоны врагов. Однако дозвониться по ним не удалось.
Напомним, тело известного актера Владислава Галкина было обнаружено в запертой квартире. По официальной версии, актер умер 25 февраля 2010 года, а причиной его гибели стала острая сердечная недостаточность.
Большинство — 86% — опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян намерены встречать Новый год дома. Только 5% пойдут в гости, а 4% в новогоднюю ночь окажутся на работе. 3% затруднились с ответом.
В начале этого года стало известно, что дочь Анастасии Волочковой переехала от матери жить к отцу Игорю Вдовину. Журналисты строили одну версию за другой и пытались получить комментарий от балерины, но Волочкова полностью прекратила общение с прессой.
Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета в стране и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с таким предложением выступила Белоруссия.
Причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки стали токсины, выделяющиеся при цветении водоросли Karenia selliformis. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова.
Всего в трех странах (Сейшелы, Танзания и Эфиопия) эпидобстановка по коронавирусу благополучная, заявили в Роспотребнадзоре. А вот в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии дела обстоят намного хуже. Туристам туда лучше не ехать, так как риск заразиться SARS-CoV-2 резко возрастает.
Заслуженная артистка России Рената Литвинова рассказала, как проходит её лечение от новой коронавирусной инфекции. Знаменитость самоизолировалась в начале болезни, о своём заражении она сообщила 7 декабря.
Скоро Новый год, многие надеются на перемены к лучшему, поэтому, несмотря ни на что, модники начинают интересоваться, что же будет актуальным в следующем году? Ведущая и стилист программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко решила высказать своё мнение по этому поводу.
В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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