«Боинги» могут разрушаться в полете из-за «усталости металла»?

В США 21 февраля едва не произошла настоящая катастрофа — самолет Boeing 777 начал буквально рассыпаться в воздухе. Эксперты объяснили это предположительной «усталостью металла». (Очень неприятно от этого известия, ведь когда садишься в самолет, никогда не знаешь, сколько ему уже лет и как он себя поведет в полете... прим. МГ.)

Глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт пояснил, что примерно через четыре минуты после вылета из аэропорта Денвера штата Колорадо произошел громкий хлопок во втором двигателе. Самолет к тому моменту поднялся на высоту около 3,6 км.

Самуолт уточнил, что в двигателе сломались две лопасти. Одна из них получила повреждение в основании, а вторая — примерно посередине. По словам специалиста, первая лопасть вызвала повреждение второй. Также небольшие поломки есть в нижней части самолета.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT

21 февраля пассажирский лайнер Boeing 777 совершил вынужденную посадку в аэропорту Денвера — в полете у него загорелся один из двигателей. Крупные детали обшивки упали на жилые дома, а также на футбольное поле.

Компания Boeing рекомендовала остановить полеты авиалайнеров 777 модели, оснащенные двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Рекомендации последовала Великобритания и остановила эксплуатацию таких самолетов. Запрет будет иметь временный характер.

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD