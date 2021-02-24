ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Боинги» могут разрушаться в полете из-за «усталости металла»?
По инф. polit.ru   
24 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В США 21 февраля едва не произошла настоящая катастрофа — самолет Boeing 777 начал буквально рассыпаться в воздухе. Эксперты объяснили это предположительной «усталостью металла». (Очень неприятно от этого известия, ведь когда садишься в самолет, никогда не знаешь, сколько ему уже лет и как он себя поведет в полете... прим. МГ.)

Причиной ЧП с Boeing 777 в США назвали «усталость металла»

Глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт пояснил, что примерно через четыре минуты после вылета из аэропорта Денвера штата Колорадо произошел громкий хлопок во втором двигателе. Самолет к тому моменту поднялся на высоту около 3,6 км.

Самуолт уточнил, что в двигателе сломались две лопасти. Одна из них получила повреждение в основании, а вторая — примерно посередине. По словам специалиста, первая лопасть вызвала повреждение второй. Также небольшие поломки есть в нижней части самолета.

21 февраля пассажирский лайнер Boeing 777 совершил вынужденную посадку в аэропорту Денвера — в полете у него загорелся один из двигателей. Крупные детали обшивки упали на жилые дома, а также на футбольное поле.

Компания Boeing рекомендовала остановить полеты авиалайнеров 777 модели, оснащенные двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Рекомендации последовала Великобритания и остановила эксплуатацию таких самолетов. Запрет будет иметь временный характер.

  • Среди российских авиакомпаний Boeing серии 777 эксплуатируют «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, Azur air, «Ираэро». При этом в компаниях «Россия» и «Аэрофлот» заявили, что не используют самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW 4000.
А вот еще что можно почитать на эту тревожную тему:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 