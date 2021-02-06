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Богатства на 500 листов: завершена экспертиза совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко
Евгения Донченко, Sobesednik.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Хамовнический районный суд, напомним, развел Петросяна и Степаненко 16 ноября 2018 года. Спустя месяц решение об этом вступило в законную силу. Однако совместно нажитое юмористы начали делить еще до начала процесса о разводе.

Богатства на 500 листов: завершена экспертиза совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко


С иском о разделе имущества Елена Григорьевна обратилась еще 3 июля 2018 года. Брак при этом она расторгнуть не просила. Однако такое решение не устроило Евгения Вагановича, и на развод 26 октября 2018 года подал уже он. Пытался сделать он это и раньше, но лишь к этому дню удалось добиться удовлетворения ходатайства о том, чтобы иски разделили: отдельно рассматривали развод, отдельно – раздел.

Чтобы расторгнуть брак, суду потребовалось всего три недели. А вот дележ совместно нажитого продолжается до сих пор.

Лишь 8 мая 2019 года суд отправил все добро бывших супругов на экспертизу, и длилась она по сей день, то есть без четырех дней 1 год 9 месяцев! И вот наконец 4 февраля 2021 года результаты экспертизы передали в суд.

– Заключение экспертизы по делу о разделе имущества между Евгением Вагановичем Петросяном (в суде он проходит под своей фамилией в паспорте – Петросянц) и Еленой Григорьевной Степаненко нам передали только что, – рассказал пресс-секретарь Хамовнического районного суда г. Москвы Ираклий Сохадзе. – Заключение проводило Министерство юстиции Российской Федерации. Поскольку описывать и оценивать пришлось очень много всего, привлекали экспертов сторонних организаций. Заключение получилось очень объемное: оно заняло целую коробку. На первый взгляд, там не менее 500 листов! Судебное заседание будет назначено в ближайшее время, с учетом времени, необходимого адвокатам сторон для ознакомления с заключением экспертизы.

По инф. Sobesednik.ru

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