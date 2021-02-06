Богатства на 500 листов: завершена экспертиза совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Хамовнический районный суд, напомним, развел Петросяна и Степаненко 16 ноября 2018 года. Спустя месяц решение об этом вступило в законную силу. Однако совместно нажитое юмористы начали делить еще до начала процесса о разводе.
С иском о разделе имущества Елена Григорьевна обратилась еще 3 июля 2018 года. Брак при этом она расторгнуть не просила. Однако такое решение не устроило Евгения Вагановича, и на развод 26 октября 2018 года подал уже он. Пытался сделать он это и раньше, но лишь к этому дню удалось добиться удовлетворения ходатайства о том, чтобы иски разделили: отдельно рассматривали развод, отдельно – раздел.
Чтобы расторгнуть брак, суду потребовалось всего три недели. А вот дележ совместно нажитого продолжается до сих пор.
Лишь 8 мая 2019 года суд отправил все добро бывших супругов на экспертизу, и длилась она по сей день, то есть без четырех дней 1 год 9 месяцев! И вот наконец 4 февраля 2021 года результаты экспертизы передали в суд.
– Заключение экспертизы по делу о разделе имущества между Евгением Вагановичем Петросяном (в суде он проходит под своей фамилией в паспорте – Петросянц) и Еленой Григорьевной Степаненко нам передали только что, – рассказал пресс-секретарь Хамовнического районного суда г. Москвы Ираклий Сохадзе. – Заключение проводило Министерство юстиции Российской Федерации. Поскольку описывать и оценивать пришлось очень много всего, привлекали экспертов сторонних организаций. Заключение получилось очень объемное: оно заняло целую коробку. На первый взгляд, там не менее 500 листов! Судебное заседание будет назначено в ближайшее время, с учетом времени, необходимого адвокатам сторон для ознакомления с заключением экспертизы.
Хамовнический районный суд, напомним, развел Петросяна и Степаненко 16 ноября 2018 года. Спустя месяц решение об этом вступило в законную силу. Однако совместно нажитое юмористы начали делить еще до начала процесса о разводе.
Украина сформировала поэтапный план вакцинации от COVID-19. Прививки жителям начнут ставить в феврале, цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
В Челябинске передано в суд уголовное дело начальницы управления лекарственного обеспечения региона по обвинению в получении взятки от крупной фармацевтической фирмы. Вину в совершении преступления фигурантка признала в полном объеме.
В Грузию иностранцы смогут попасть с 1 февраля исключительно воздушным путем при предъявлении справки о получении вакцины от коронавируса, открытие сухопутных границ пока не планируется, сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
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В дагестанском селе Арани после отравления 30 школьников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
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Актриса Лия Ахеджакова назвала силовиков, разгонявших протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, «полчищами космонавтов в латах» и «эскадронами смерти», добавив, что они стали «страшным откровением».
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Многие отрасли продолжают терпеть убытки из-за последствий пандемии коронавируса. Особенно пострадал игорный бизнес. Закрытие границ привело к потере постоянных иностранных клиентов. Кроме того, многие заведения были закрыты в самый пик распространения инфекции, что негативно отразилось на их финансовом состоянии.
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Когда человек умирает и проходит примерно с год, его близким необходимо подумать о капительном благоустройстве места захоронения. Изначально ведь на могилу ставятся временные конструкции, потому что земле нужно дать как следует осесть. Проводится в связи с капитальным благоустройством целый комплекс мероприятий: ставится основательный памятник, монтируется цветник, оформляется территория в пределах оградки. Выбираются все элементы, которые будут здесь присутствовать с учетом, конечно, вкусов, но и финансового положения.
Вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального продолжаются судебные дела. На новом процессе лрокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной, в которой обвиняется политик, вызвавший так много противоречивого шума в России
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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