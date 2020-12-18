Богатенького старика-канадца арестовали за изнасилования и торговлю людьми

В Канаде по запросу США задержан 79-летний магнат Питер Найгард. Его обвиняют в десятках преступлений, в том числе насилии и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Жертвами Найгарда могли стать десятки человек, а преступления совершались в США, Канаде и на Багамских островах в течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы. По версии правоохранителей, Найгард использовал ресурсы своей компании Nygard Group для сексуальной эксплуатации женщин, в том числе не достигших совершеннолетия. Он выбирал девушек из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и ложных карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения. Своих жертв он не только насиловал, но и принуждал к употреблению наркотиков.

Найгард родился в Хельсинки. В 1967 году он основал в Канаде компанию по производству спортивной одежды. В 2020 году компания фактически прекратила существование, а Найгард был признан банкротом.

Что тут можно сказать? Ни возраст, ни статус порой не мешают людям творить страшные вещи. И главное, что люди думают, что раз обладают внушительным состоянием, то смогут избежать наказания. Но это не так. И этот пример - тому подтверждение.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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