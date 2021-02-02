Блокадник пожаловался Путину на мошенников и бездействие прокуратуры

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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Пожилой петербуржец отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловался на мошенников, снявших средства с его карты, и на прокуратуру, которая бездействует уже два года.
83-летний Григорий Гамер, житель блокадного Ленинграда и ветеран труда в феврале 2019 года обратился в 59-й отдел полиции УМВД России по Выборгскому району Петербурга с заявлением о преступлении.
«Мошенница, представившаяся работником службы безопасности „Альфа-банка“, клиентом которого я являюсь, обманным путем перевела с моего счета 100 тысяч рублей. У нее были все мои личные данные», — рассказал пенсионер.
С тех пор денег Григорий Гамер не видел, но и проверки со стороны полицейских не дождался. 15 февраля его заявление направили в ОМВД России по Красносельскому району Москвы, а 12 сентября оперуполномоченный отдела уголовного розыска отказался возбуждать уголовное дело.
Пенсионер в ответ направил жалобу в Мещанскую межрайонную прокуратуру Москвы, и ее удовлетворили. Тем не менее уголовное дело до сих пор не возбудили.
«Мошенники гуляют на свободе, 2 февраля будет 2 года, почти юбилей, как началось все это разбирательство. Мне 83 года, и заниматься всем этим утомительно. Мой вопрос президенту звучит так: в чем заключается борьба с мошенничеством нашей полиции и не эффективнее ли было бы мне обратиться в Страсбургский суд?» — задался вопросом житель блокадного Ленинграда.
Мошенники, увы, не перестают дурить доверчивых пожилых людей, и самое страшное, что оставляют бережливых пенсионеров не только без денег, но порой даже без жилья. Поэтому очень важно знать об их уловках и ни в коем случае на них не вестись. Если у вас возникают сомнения, то обязательно консультируйтесь со своими детьми или еще кем-то, и только потом решайте, доверять ли деньги кому-то или нет. И обращайте внимание, под каким документом ставите подпись. А вот то, что полиция и прокуратура бездействуют и не расследуют эти случаи - это другой вопрос. И герой публикации правильно сделал, что задал его президенту.
Еще об уловках мошенников, на которые часто попадаются пожилые люди - по ссылке.
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