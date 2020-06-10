ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Бывшим полицейским дали срок за принуждение 17-летней девчушки к сексу

По инф. sobesednik.ru   
10 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Анапский городской суд признал виновными двоих бывших правоохранителей в принуждении 17-летней волейболистки к сексу.

В Анапе экс-полицейские получили 6 лет на двоих за принуждение подростка к сексу

Бывших сотрудников сотрудников отдела МВД по Анапе приговорили к двум и четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отмечается, что один из них признал вину и выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда, что было учтено в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый свою вину отрицает, сообщили в Краснодарском краевом суде.

Уголовное дело против полицейских из Анапы, которые принудили к сексуальным действиям несовершеннолетнюю волейболистку из Подмосковья, возбудили в августе прошлого года. Девушка приехала на соревнования, проходившие в спортивно-оздоровительном комплексе «Волейград».

Силовиков обвинили в совершении преступлений, части 2 статьи 133 («Понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней») и части 1 статьи 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства»).

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили об увольнениях полицейских, от исполнения служебных обязанностей был отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.

Насилие, жестокость и вседозволенность - с этим может столкнуться в жизни каждый. Заголовки о случаях изнасилования мелькают с завидной регулярностью, в число жертв кто только не попадает - и груднички, и подростки, и пенсионерки. То есть фактически изнасилование - это дело случая, а под маской насильника может скрываться очень даже положительный знакомый или родной человек, а может даже и служитель правопорядка. Полицейские и так часто  оказываются глухи к просьбам о помощи, так еще и вот позволяют себе даже такое...

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 