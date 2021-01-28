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Бывшего премьера Киргизии арестовали по делу о незаконном обогащении
|По инф. rosbalt.ru
|28 Января 2021 г.
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Бывшего премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева задержали в рамках уголовного дела о незаконном обогащении.
Экс-чиновника вызвали на допрос, а после этого ему было вручено уведомление о подозрении.
Как пишут СМИ, арест связан с делом самого крупного в Киргизии золоторудного месторождения «Кумтор».
Абылгазиев возглавлял правительство Киргизии с 2018 года по июнь 2020 года.
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