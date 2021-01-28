Бывшего премьера Киргизии арестовали по делу о незаконном обогащении

Бывшего премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева задержали в рамках уголовного дела о незаконном обогащении.

Экс-чиновника вызвали на допрос, а после этого ему было вручено уведомление о подозрении.

Как пишут СМИ, арест связан с делом самого крупного в Киргизии золоторудного месторождения «Кумтор».

Абылгазиев возглавлял правительство Киргизии с 2018 года по июнь 2020 года.

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По инф. rosbalt.ru

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