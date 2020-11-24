Бывшего главного криминалиста МВД осудили на восемь лет за махинации

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД РФ генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии общего режима.

Об этом заявила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Приговором суда Гришин признан виновным по части 1 статьи 222; части 4 статьи 159 УК РФ (три эпизода), наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет со штрафом 1,5 миллиона рублей и лишением звания генерал-лейтенант полиции», — отметила собеседница.

Других фигурантов дела полковника Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова приговорили к семи годам со штрафами в 1,3 млн рублей каждому. Мазура лишили звания полковника полиции.

Гришину и Мазуру нельзя в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Помимо этого, судья удовлетворил гражданский иск и обязал осужденных солидарно выплатить в пользу МВД России 62 434 848 рублей 71 копейку.

Как установил суд, при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД РФ контракты заключались с компаниями, подконтрольными бизнесмену Нарутову, их цена была завышена более чем на 80 млн рублей.

для региональных экспертных подразделений МВД РФ контракты заключались с компаниями, подконтрольными бизнесмену Нарутову, их цена была завышена более чем на 80 млн рублей. Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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