Белгородский губернатор попытался записаться к себе на прием и не смог

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Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил в качестве эксперимента решил записаться на прием к самому себе, но у него не получилось.
Своим возмущением Гладков поделился с подчиненными в ходе оперативного совещания.
По словам главы региона, он не смог записаться, хотя из четырех специалистов в управлении по обращениям граждан в тот момент занят разговором был только один. И такую картину он наблюдает на протяжении трех месяцев.
«Позвонил и сегодня, ничего не изменилось. Ни один человек сейчас трубку не берет. Я не понимаю, что происходит: это или саботаж, или некомпетентность сотрудников», — заявил Вячеслав Гладков.
Врио губернатора добавил, что «устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием». Глава региона потребовал наладить запись до 15 марта.
В правительстве области спустя пять часов после заседания не смогли сказать, почему сотрудники не смогли записать губернатора на прием и будут ли кого-то наказывать, выяснило издание «Подъём». Чиновники заявили, что все еще проводится служебная проверка.
Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область 18 ноября 2020 года. До этого регион жил без губернатора два месяца, после того как в сентябре в отставку ушел «последний ельцинский губернатор» Евгений Савченко. Очередные выборы губернатора должны пройти в сентябре 2021 года.
Вот и еще одно доказательство того, что даже если очень захочешь попасть на прием к чиновнику (а то и главе региона) и рассказать о своих проблемах, то вряд ли получится. Вот и сам глава Белгородской области в этом убедился, может быть, теперь хоть что-то сдвинется в этом деле для простых людей...
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