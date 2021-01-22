Байден отменил самые скандальные указы Трампа

Президент США Джо Байден, только что вступивший в должность, подписал документы, отменяющие громкие решения его предшественника Дональда Трампа.

Так, Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Трамп летом прошлого года заявил, что США выйдет из состава ВОЗ и прекратит ее финансирование, поскольку организация якобы скрыла масштабы пандемии коронавируса в интересах Китая.

Кроме того, США решением Байдена возвращаются в Парижское соглашение по климату, из которого страну также вывел Трамп.

Также Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим ЧС на границе, благодаря которому администрация Трампа направляла средства на постройку стены из бюджетов разных ведомств. Подписан документ и об отмене ограничений на въезд в США представителей ряда стран Ближнего Востока, которые были известны как «Запрет на мусульман».

Во время своей предвыборной кампании Байден обещал отменить все эти указы Трампа и нормализовать участие США в международных соглашениях, а также ситуацию с мигрантами.

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Между тем покинувший пост президента США Дональд Трамп пожелал успехов администрации Джо Байдена и пообещал вернуться.

На своей последней официальной церемонии в Мэриленде Трамп заявил, что будет «наблюдать за происходящим». Он выразил уверенность, что благодаря его усилиям страну «ждет светлое будущее».

Республиканец также назвал свои главные достижения за четыре года у власти — развитие экономики, создание космических войск и оперативную разработку вакцины от коронавируса.

#BREAKING US President Trump leaves White House for the final time, skipping Biden inauguration pic.twitter.com/voGevHihoB — AFP News Agency (@AFP) January 20, 2021

«До свидания… Мы вернемся, так или иначе», — сказал он на прощание своим сторонникам и направился в свою резиденцию во Флориде.

Кроме того, американский лидер по традиции и оставил в Овальном кабинете Белого дома письмо своему преемнику.

Напомним, Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена. Он так и не признал свое поражение на выборах и настаивал, что у него «украли победу» за счет фальсификаций.

По инф. rosbalt.ru

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