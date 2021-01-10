Басилашвили выписался из больницы… Фрейндлих тоже чувствует себя лучше

Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...