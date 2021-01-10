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Басилашвили выписался из больницы… Фрейндлих тоже чувствует себя лучше
|По инф. rosbalt.ru
|10 Января 2021 г.
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Народный артист СССР Олег Басилашвили продолжит лечение от коронавируса дома, его выписали из больницы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на БДТ им. Георгия Товстоногова, где служит артист.
Его коллега Алиса Фрейндлих по-прежнему находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное с тенденцией к улучшению.
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