Бари Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске

73-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова накануне видели в столичном аэропорту. Как сообщают СМИ, он передвигался в инвалидном кресле.

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У Алибасова сохранились боли в ногах, поэтому он находится в коляске, сообщил адвокат сына продюсера Александр Бенхин. Ранее сообщалось, что Алибасов испытывает трудности с ходьбой из-за осложнений с кровообращением.

Накануне Алибасова выписали из наркологической клиники. Планируется, что какое-то время он будет жить в Калининграде, куда и отправился вместе с сыном.

По инф. rosbalt.ru

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