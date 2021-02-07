Бари Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
У Алибасова сохранились боли в ногах, поэтому он находится в коляске, сообщил адвокат сына продюсера Александр Бенхин. Ранее сообщалось, что Алибасов испытывает трудности с ходьбой из-за осложнений с кровообращением.
Накануне Алибасова выписали из наркологической клиники. Планируется, что какое-то время он будет жить в Калининграде, куда и отправился вместе с сыном.
Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края. Напомним, в той жуткой трагедии выжила только 3-летняя девочка...
Первый сезон «Обычной женщины» (2018), показанный на канале «ТВ-3», особого рейтинга не имел, но вызвал бурю восторга у определённой части интеллигенции. И были основания: сериал делали выдающиеся кинематографисты: режиссёр – Борис Хлебников, который недавно потряс многих своей «Аритмией», в главных ролях – известные мастера Татьяна Догилева, Анна Михалкова, Евгений Гришковец и молодые талантливые Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева. И продюсеры опытные, успешные – Валерий Федорович и Евгений Никишов, но главное в кино – и в этом не устаёшь убеждаться – всё же не они, а сценарий. Если есть правдивая пронзительная история с живыми характерами и неожиданными поворотами, может получиться выдающееся кино, а если сценарий вызывает вопросы, то к фильму их будет ещё больше.
Сегодня отсутствуют препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП, в СИЗО Москвы, сообщает региональное управление ФСИН.
В Интернете опубликован финальный трейлер фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная история о «русском Хатико» — немецкой овчарке Пальме, которая два года ждала своего хозяина в аэропорту.
Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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