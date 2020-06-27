Бари Алибасов попал в психушку после запоя

Журналисты выяснили причину таинственного исчезновения известного российского продюсера Бари Алибасова накануне его дня рождения, 6 июня.

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Как оказалось, основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на» с провалами памяти сначала оказался в наркологической клинике. А уже 25 июня Алибасова перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.

Иными словами, Бари Каримович страдает от потери памяти. Причем, при этом синдроме человек не запоминает то, что происходит в настоящее время (что он только что ел, с кем и о чем говорил, где в данный момент находится и так далее), но может хорошо помнить какие-то события из очень отдалённого прошлого.

По инф. rosbalt.ru

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