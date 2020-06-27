Бари Алибасов попал в психушку после запоя

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Как оказалось, основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на» с провалами памяти сначала оказался в наркологической клинике. А уже 25 июня Алибасова перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.
Иными словами, Бари Каримович страдает от потери памяти. Причем, при этом синдроме человек не запоминает то, что происходит в настоящее время (что он только что ел, с кем и о чем говорил, где в данный момент находится и так далее), но может хорошо помнить какие-то события из очень отдалённого прошлого.
Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил губернатору Петербурга обращение с просьбой разобраться с ситуацией на улице Рубинштейна. Парламентарий рассказал, что ему поступают жалобы от жителей, жизнь которых «напоминает ад» из-за многочисленных баров и ресторанов.
Эти заметки, или «размышлизмы» на разные темы родились у меня от избытка свободного времени, поскольку я добровольно и добросовестно (заметьте, как человек, входящий в категорию 65+) почти три месяца провёл в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, не обошедшего, увы, и нашу область.
Если человек регулярно сидит в позе «нога на ногу», страдает его внешний вид и общее состояние здоровья. У этой привычки миллионы «приверженцев», обрисовала масштаб проблемы французский эксперт по процедурам похудения Клелия Монти.
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн годового дохода), второе место досталось певице Ольге Бузовой ($2,7 млн), третье – певцу Егору Криду ($6,9 млн).
Дело помощницы Элины Быстрицкой наконец-то подошло к своему логическому завершению. Суд приговорил Ксению Рубцову к 3,5 годам колонии, к тому же теперь она должна вернуть семье артистки крупную сумму денег.
Культурный Интернет последних месяцев наверняка побил немало рекордов. И неудивительно, ведь все «живые» мероприятия перебрались в онлайн, так что количество спектаклей, концертов и других интересных событий на квадратный метр Сети многократно увеличилось. Сегодня мы приглашаем вас стать свидетелями одного из таких рекордов: Библиотеки Востока Москвы решили провести поэтический онлайн-марафон, который продлится целые сутки!
На параде Победы в Калининграде одна из военнослужащих прославилась на всю страну. Во время торжественного марша девушка потеряла туфельку, но не растерялась, не сбилась и промаршировала превосходно. В итоге девушку наградили памятной медалью.
Телешоу «Ещё не вечер», автором и ведущей которого является Елена Степаненко, после нескольких месяцев эфира пропало из сетки вещания телеканала. Это мгновенно породило волну предположений и слухов о том, что шоу решили закрыть из-за низких рейтингов.
Далеко не все в России одобряют вносимые в Конституцию изменения. Противники этой идеи полагают, что перед нами дымовая завеса, причем низкого юридического качества: "нас ждет крупнейшая спецоперация по мистификации за всю постсоветскую историю голосования". Взвешивая, "за" или "против" голосовать в эти дни - рекомендуем нашему пожилому читателю изучить и эти аргументы! Тем более, что аргументы "за" - как раз широко известны и разрекламированы...
26 июня 1940 года в СССР были введены новые условия труда. Тогда появился восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, а вместе с ними — уголовная ответственность за самовольный уход с работы.
Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?
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