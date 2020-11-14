Бари Алибасов не намерен возвращать супруге «спорную» квартиру

Продюсер Бари Алибасов подал апелляцию на решение Троицкого суда Москвы, постановившего вернуть его жене, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной её квартиру, которую она на него переписала.

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PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсер «не приемлет, когда его пытаются выставлять в роли мошенника». «Он будет бороться дальше за квартиру», — добавил Горжанкин.

В свою очередь, адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник отметила, что не сомневалась, что апелляционная жалоба будет подана. «Сторона Алибасова и Моцаря продолжает битву за не свое имущество», — прокомментировала она журналистам.

Адвокат рассказала, что Шукшина очень переживает из-за происходящего. «Ну зачем же они меня добивают? Зачем они это делают, ведь это не их имущество», — процитировала слова своей клиентки адвокат.

По инф. rosbalt.ru

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