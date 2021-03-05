Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина так и не развелись. А шуму-то было!

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его
Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!
Этой весной в подмосковных лесах будет много сморчков и строчков, считает кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Этому способствуют скачки температуры и обильные снегопады, пришедшие в Московский региона в феврале.
В Петербурге на набережной реки Карповки появился памятник медикам, скончавшимся от COVID-19 во время пандемии. Он представляет собой небольшого старичка, об ангельской сущности которого прохожим напоминают крылья.
Суд в Костроме приговорил 26-летнего жителя города к принудительным работам сроком на 1,5 года по обвинению в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
Поселок Цементозаводский в 18 км от Воркуты (Коми) обледенел в 50-градусный мороз настолько, что превратился в «город-призрак». Посмотрите фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми снежно-ледовой коркой.
Полгода назад акции протеста собирали по 200-300 тыс. человек в Минске и полмиллиона по всем белорусским городам. А сегодня они выглядят карикатурно. Например, 27 февраля под Молодечно ОМОН задержал компанию из 25 человек (в основном — пенсионеров), которые, по их заявлению, «собирались на шашлыки». Как сказано в милицейском отчете, «При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».
Житель геленджикского села Архипо-Осиповка Иван Курбаков, который недавно отметил 100-летний юбилей, признан рекордсменом-автолюбителем России. Несмотря на свой солидный возраст он продолжает управлять автомобилем, да еще как!
Реальные располагаемые доходы россиян во время пандемии закономерно рухнули. По данным Росстата, на 3, 5% только за 2020 год. А если взять самый благополучный в постсоветской истории 2013-й, то в сравнении с ним мы стали ещё беднее: по официальным данным, на 10, 6%, по оценкам независимых экономистов – процентов на 15–20. И свет в конце тоннеля бедности пока не горит.
Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, снимающий ограничение в три балла на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, а сами пенсионные накопления, по мнению рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений, должны позиционироваться как долгосрочные сбережения россиян, а не как инвестиции на фондовом рынке.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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