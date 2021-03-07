Бардак: Девочку высадили из автобуса... из-за одного рубля!

В Кирове 12-летнюю девочку высадили из автобуса, потому что ей не хватило одного рубля на проезд. Случай произошел еще 25 февраля, однако известно о нем стало только сегодня.

Кондуктор рейсового автобуса № 33, следовавшего по маршруту «поселок Садаки — Киров», попросила ребенка выйти несмотря на то, что было поздно, а температура на улице опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.

Проверку информации начала прокуратура Кировской области.

— Оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, недавно президент подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Речь идет о детях, которые едут без взрослых.

Радует, что хоть какие-то подвижки в этом направлении произошли. Но сколько детей перед этим должно было попасть в неприятные ситуации - не счесть! Главное теперь, что будущей зимой ни один ребенок не остался на улице только потому, что у него нет билета.

Напомним еще некоторые вопиющие случаи:

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