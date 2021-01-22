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Банки в пандемию кредиты дают только каждому третьему. В лучшем случае!
По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
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Лишь около 34 % на розничные кредиты одобрили в прошлом году российские банки. Такие выводы можно сделать из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Банки в пандемию кредиты дают толлько каждому третьему. В лучшем случае!

Чаще всего банки отказывались выдавать россиянам автокредиты. Они отклонили 62% заявок на ссуды (в 2019 году отказы поступили в 56,5% случаев). Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%.

Лояльнее всего банки в прошлом году относились к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано со снижением ставок по ипотечным займам. А льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, считает он.

Банки в первый год пандемии стали более настороженно подходить к заемщикам. У многих упали доходы, кто-то и вообще потерял работу. Как считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, потенциально хороших заемщиков стало меньше.

  • Но пандемия не единственный фактор, который повлиял на политику кредиторов, считают эксперты. Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более двух лет из-за мер ЦБ. Ведь с 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки по методологии ЦБ.
  • Сами банкиры признают, что пересматривали модели оценки заемщиков в кризис, стараясь отбирать наиболее платежеспособных клиентов. Во внимание принималась, в том числе, сфера занятости человека — работает ли потенциальный заемщик в отрасли, пострадавшей от пандемии COVID-19.

В нынешнем году динамика может сохраниться, отмечают эксперты. В розничных сегментах процент одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. Так, в ипотеке он будет максимальным, а в необеспеченных сегментах — минимальным.

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