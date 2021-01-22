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Банки в пандемию кредиты дают только каждому третьему. В лучшем случае!
|По инф. Российской газеты
|22 Января 2021 г.
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Лишь около 34 % на розничные кредиты одобрили в прошлом году российские банки. Такие выводы можно сделать из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Чаще всего банки отказывались выдавать россиянам автокредиты. Они отклонили 62% заявок на ссуды (в 2019 году отказы поступили в 56,5% случаев). Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%.
Лояльнее всего банки в прошлом году относились к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано со снижением ставок по ипотечным займам. А льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, считает он.
Банки в первый год пандемии стали более настороженно подходить к заемщикам. У многих упали доходы, кто-то и вообще потерял работу. Как считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, потенциально хороших заемщиков стало меньше.
В нынешнем году динамика может сохраниться, отмечают эксперты. В розничных сегментах процент одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. Так, в ипотеке он будет максимальным, а в необеспеченных сегментах — минимальным.
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