Банки в пандемию кредиты дают только каждому третьему. В лучшем случае!

Лишь около 34 % на розничные кредиты одобрили в прошлом году российские банки. Такие выводы можно сделать из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Чаще всего банки отказывались выдавать россиянам автокредиты. Они отклонили 62% заявок на ссуды (в 2019 году отказы поступили в 56,5% случаев). Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%.

Лояльнее всего банки в прошлом году относились к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано со снижением ставок по ипотечным займам. А льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, считает он.

Банки в первый год пандемии стали более настороженно подходить к заемщикам. У многих упали доходы, кто-то и вообще потерял работу. Как считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, потенциально хороших заемщиков стало меньше.

Но пандемия не единственный фактор, который повлиял на политику кредиторов, считают эксперты. Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более двух лет из-за мер ЦБ. Ведь с 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки по методологии ЦБ.

Сами банкиры признают, что пересматривали модели оценки заемщиков в кризис, стараясь отбирать наиболее платежеспособных клиентов. Во внимание принималась, в том числе, сфера занятости человека — работает ли потенциальный заемщик в отрасли, пострадавшей от пандемии COVID-19.

В нынешнем году динамика может сохраниться, отмечают эксперты. В розничных сегментах процент одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. Так, в ипотеке он будет максимальным, а в необеспеченных сегментах — минимальным.

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