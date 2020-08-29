Бали останется закрытым для российских туристов до конца года

Индонезийский остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года. Ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет популярному курорту принимать гостей из-за рубежа.

«Правительство по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще недостаточно безопасна», — заявил губернатор Бали Вайан Костер.

Ожидалось, что иностранцы смогут прилететь на остров уже с 11 сентября, однако местные власти пришли к выводу, что спешка может навредить имиджу страны на международном туристическом рынке.

Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений Бали несет серьезные убытки. Более 2,6 тыс. человек лишились работы, а более 73 тыс. находятся в неоплачиваемых отпусках.

По последним данным, в Индонезии с начала эпидемии зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 6759 человек.

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Polit.ru

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