Бабушка вывела на 30-градусный мороз полуголую внучку

В Нижневартовске пожилая женщина провела по улице ребенка в одной кофте без нижнего белья. Намерения у пенсионерки были самые благие, она хотела спасти внучку от пьяного отчима. Вот только не простудилась девочка чудом...

Видео появилось накануне в городском паблике: на записи пенсионерка ночью ведет по улице полуголую девочку. При этом на улице был сильный мороз.

В администрации Нижневартовска уже выяснили, что произошло — бабушка забрала ребенка из квартиры дочери и ее сожителя во время их сильной ссоры. Бабушка испугалась за внучку и так торопилась вывести ее из дома, что не одела.

Сейчас семью проверяет комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки. Собственную проверку ведет Следственный комитет.

Ребенка осмотрели медики и проблем со здоровьем не выявили.

По инф. rosbalt.ru

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