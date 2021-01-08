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Азиза не решилась ехать на Новый год к новому поклоннику
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
08 Января 2021 г.
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Минувший год для певицы Азизы сложился не слишком радостно. Сначала из-за пандемии она лишилась концертов, а позже отменила свадьбу за несколько дней до торжества. Своего жениха звезда уличила в неверности.

Азиза не решилась ехать на Новый год к новому поклоннику


Впрочем, Азиза недолго горевала в одиночестве. Как удалось, у артистки уже появился новый ухажер.

– Раньше я без конца пропадала на гастролях и съемках, – призналась Азиза. – Но из-за пандемии у меня, как и у всех моих коллег, работы стало в разы меньше. Сначала я расстраивалась по этому поводу. Но потом поняла: нужно брать себя в руки. Благодаря изменению привычного образа жизни открыла в себе новые грани. Я по образованию – педагог по музыке. Так как у меня за спиной больше тридцати лет творческой деятельности, решила открыть свою музыкальную студию. Теперь занимаюсь с учениками в онлайн-режиме, преподаю им вокал и эстрадное мастерство. У меня ученики от 20 до 40 лет. Есть среди них и иностранцы. Например, молодой человек из Италии по имени Александро. Он прошел отбор и был зачислен в мою группу. Оказалось, что этот молодой человек уже очень много лет является моим поклонником. И не только как артистки, как я позже почувствовала.

Итальянский поклонник на связи с певицей каждый день. Недавно он пригласил Азизу встретить Новый год у него на родине. Но звезда ехать в Италию отказалась.

– Александро сначала расстроился, – объяснила Азиза. – А потом предложил: «Вы не против, если я тогда сам приеду в Москву?» – спросил он у меня. Я – женщина восточная. Солнечный Узбекистан, откуда я родом, всегда славился своим гостеприимством. Поэтому я не отказала. «Мы гостям всегда рады!» – сказала ему.

По словам Азизы, итальянский друг собирался приехать в Россию не один. Он планировал привезти на знакомство с певицей и своих родственников.

– Александро у меня недавно спросил: «Азиза, можно я приеду в Россию со своей мамой? Очень хочу вас с ней познакомить», – поведала певица. – Меня на самом деле это несколько насторожило, потому как у нас на Востоке с мамой знакомят в особых случаях, когда человек хочет некоторых изменений в личной жизни.

– А вы готовы к изменениям? – поинтересовались мы у артистки.

– Я, конечно, натура романтическая, – заявила звезда, – но мне кажется, что к серьезным отношениям не готова. После всех жизненных испытаний, которые мне преподносили мужчины, я стала очень осторожной, уже не ведусь на комплименты от своих поклонников. Хотя с Александро развитие событий может быть необычным. У нас, как выяснилось, много общего. Тем более я всегда помню народную мудрость, которая гласит: «С кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь!».

По инф. Sobesednik.ru

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