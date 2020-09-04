Ай да по Петербургу с ветерком на «Американке»?

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В Петербурге с 3 сентября возобновляется движение туристического трамвая, стилизованного под довоенный вагон ЛМ-33, прозванный «Американкой».
Попасть в трамвай можно будет только в масках и перчатках. Также вдвое сокращено число посадочных мест, все пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию.
- Ходить трамвай будет по особому маршруту с маркировкой «Т1», что означает «первый туристический». Вагон отправляется из Музея городского электротранспорта на Васильевском острове, направляется на Петроградскую сторону, проезжает мимо Финляндского вокзала, пересекает Неву по Литейному посту и далее следует по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. Через Троицкий мост трамвай возвращается на Петроградскую сторону и далее в депо. Всего из окна вагона можно увидеть порядка 500 достопримечательностей.
Внешне трамвай является самым что ни на есть старинным, но, как говорят в «Горэлектротрансе», на маршрут выходит реплика. Современная копия трамвая оснащена современными системами обогрева и кондиционирования, возле каждого сидения имеются USB-разъем.
- Петербург стал первым городом России, где было открыто трамвайное движение, это произошло 3 сентября 1880 года. И отношение к трамваям в Петербурге особое. Например, именно трамваи до революции связывали заводы с рабочими поселками, в блокаду обессиленные жители ездили за пайками. Да что там, линия фронта в Московском районе проходила рядом с трамвайным кольцом, так что бойцы до дотов могли доехать прямо на трамвае.
Ретро-трамваи, видавшие многое, хранятся в Музее городского электрического транспорта. Периодически они выезжают на линию и каждый раз это становится знаковым событием в Петербурге. Учитывая интерес к ретро-транспорту, в Петербурге два года назад и запустили специальный туристический трамвай.
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