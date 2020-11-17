Аскольд Запашный попал в реанимацию

Народный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой. По информации СМИ, 43-летнего дрессировщика направили в одну из больниц Москвы вечером 16 ноября.

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По предварительным сведениям, он находился в состоянии средней степени тяжести и был помещен в реанимацию.

По инф. rosbalt.ru

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