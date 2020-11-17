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Аскольд Запашный попал в реанимацию
|По инф. rosbalt.ru
|17 Ноября 2020 г.
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Народный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой. По информации СМИ, 43-летнего дрессировщика направили в одну из больниц Москвы вечером 16 ноября.
По предварительным сведениям, он находился в состоянии средней степени тяжести и был помещен в реанимацию.
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