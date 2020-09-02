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Арнольд Шварценеггер вернётся в кино!
|По инф. rosbalt.ru
|02 Сентября 2020 г.
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Американский актер Арнольд Шварценеггер снимется в одной из главных ролей в новом шпионском сериале. Он же выступит исполнительным продюсером.
Детали, в том числе название картины, пока не раскрываются. Известно, что в центре событий — отец, которого сыграет Шварценеггер, и его дочь. Также в создании ленты примет участие сценарист «Клана Сопрано» и «Обмани меня» Ник Сантора.
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