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Арнольд Шварценеггер «перевоплотился» в Терминатора и сделал прививку от коронавируса
|По инф. rosbalt.ru
|22 Января 2021 г.
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Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер записал на видео, как его вакцинировали от коронавируса.
«Если хочешь выжить — следуй за мной!» — после укола Арни произнес фразу из фильма «Терминатор».
Кстати, сделать прививку от коронавируса Шварценеггеру не помешала даже серьезная операция, перенесенная в октябре прошлого года – тогда актёру в очередной раз заменили сердечный клапан.
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