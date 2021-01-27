Антарктида: история открытия континента

Ровно 201 год назад, 27 января 1820 года, была открыта Антарктида.

Первая русская антарктическая экспедиция стартовала туда с благословения царя Александра I, в июле 1819 года из Кронштадта.

Начальником был назначен капитан второго ранга Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, под его же началом шел трехмачтовый шлюп «Восток». Лейтенант Михаил Петрович Лазарев являлся капитаном шлюпа «Мирный». Задача, которую поставили перед опытными мореплавателями, была очень серьезной. Необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, «открывая по пути неизвестные земли».

Через шесть месяцев после отплытия, 27 января 1820 года заветный южный континент, наконец, показался первооткрывателям. Южный полюс предстал перед ними как толща льда, вся усыпанная ледяными буграми. Желая убедиться в безошибочности своего открытия, Беллинсгаузен делал три попытки подойти к самой земле, корабли обошли почти весь материк, но выйти на берег так и не удалось.

Памятный момент Михаил Лазарев описал в письме другу: «16 января достигли мы широты 69°23' S, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты, и в прекрасный тогда вечер, смотря на салингу, простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение… Отсюда продолжали мы свой путь к осту, покушаясь при всякой возможности к зюйду, но всегда встречали льдяной материк, не доходя 70°… Открылась, наконец, та матерая на юге земля, которую так долго искали и существование коей сидевшие филозофы в кабинетах своих полагали необходимым для равновесия земного шара».

Преодолевая суровые океанские волны и полярные льды, кругосветная военно-морская экспедиция обошла материк по всему периметру. К берегам Антарктиды и раньше подходили корабли из других стран, но Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев первыми определили границы континента, по площади почти равного Южной Америке.

Огибая айсберги, первопроходцы опасались попасть в ледяной капкан, поэтому на сушу так и не высадились. Зато обогатили мировую науку важнейшим географическим открытием, составив карту нового континента.

Всего плавание продолжалось 750 дней. Настойчивость мореплавателей помогла добиться отличных результатов: были открыты 28 островов в южных морях и неизвестный до того берег материка. Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершенных.

Второй раз российские исследователи прибыли в Антарктиду спустя 135 лет, в 1955 году. С тех пор исследование ледового континента и наблюдение за ним не прекращалось.

Однако высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий, 23 января 1895 года. Первыми, кто ступил на берег Антарктиды, стали капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пассажир этого судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. Именно Борхгревинк уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Он также собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу.

Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние. Через несколько лет Борхгревинк возвратился в Антарктиду как руководитель большой экспедиции на судне «Южный крест».

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По инф. pnp.ru и culture.ru

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