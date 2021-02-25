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Анна Нетребко выступила против защитных масок для артистов: «Это губительно для легких, сердца и голоса!»
По инф. rosbalt.ru   
25 Февраля 2021 г.
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Оперная звезда Анна Нетребко заявила, что отказывается надевать медицинскую маску во время своих выступлений.

Анна Нетребко выступила против защитных масок для артистов: «Это губительно для легких, сердца и голоса!»


По словам артистки, многие театры в условиях пандемии сделали обязательным условием пение в маске.

— Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую!, — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Свой пост она сопроводила тегами #псевдозащита и #защищаемодногубимдругое.

По инф. rosbalt.ru

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