Анна Нетребко сходила в гости к Киркорову и показала подписчикам его роскошный дом

Оперная дива Анна Нетребко вместе со своей семьей побывала в доме поп-короля Филиппа Киркорова. Артистка в своем Instagram выложила видеоролики, запечатлевшие певца и его детей Аллу-Викторию и Мартина.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Во время видеоэкскурсии по дому Киркоров предстал в домашнем костюме от Dolce & Gabbana. Нетребко также показала подписчикам роскошно накрытый к их приезду стол.

— Вот так скромно принимает нас король! Королевский обед, — прокомментировала Нетребко.

Она также засняла коллекцию кукол Lanvin и множественные музыкальные награды Киркорова. По словам хозяина дома, его самый ценный и любимый приз — это «Золотой Арфей», полученный в Болгарии в 1998 году.

Кроме того, Киркоров разрешил Нетребко осмотреть свою огромную гардеробную, где хранятся его сценические наряды, сотни пар обуви и шляп.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...