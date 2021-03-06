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Анна Нетребко сходила в гости к Киркорову и показала подписчикам его роскошный дом
По инф. rosbalt.ru   
06 Марта 2021 г.
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Оперная дива Анна Нетребко вместе со своей семьей побывала в доме поп-короля Филиппа Киркорова. Артистка в своем Instagram выложила видеоролики, запечатлевшие певца и его детей Аллу-Викторию и Мартина.

Анна Нетребко сходила в гости к Киркорову и показала подписчикам его роскошный дом


Во время видеоэкскурсии по дому Киркоров предстал в домашнем костюме от Dolce & Gabbana. Нетребко также показала подписчикам роскошно накрытый к их приезду стол.

— Вот так скромно принимает нас король! Королевский обед, — прокомментировала Нетребко.

Она также засняла коллекцию кукол Lanvin и множественные музыкальные награды Киркорова. По словам хозяина дома, его самый ценный и любимый приз — это «Золотой Арфей», полученный в Болгарии в 1998 году.

Кроме того, Киркоров разрешил Нетребко осмотреть свою огромную гардеробную, где хранятся его сценические наряды, сотни пар обуви и шляп.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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