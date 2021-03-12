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Андрей Разин пригрозил Малахову, что обнародует все его интимные тайны
Майя Амбре, Sobesednik.ru   
12 Марта 2021 г.
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Андрей Разин сделал громкое заявление в адрес Андрея Малахова. Продюсер группы «Ласковый май» пригрозил телеведущему публикацией компромата на него в том случае, если в эфир выйдет выпуск программы «Привет, Андрей!», посвященный Юрию Шатунову.

Андрей Разин пригрозил Малахову, что обнародует все его интимные тайны


– Сегодня в очередной раз прошли съемки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым, – сообщил 57-летний Разин. – Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов.

Разин предполагает, что в эфире его будут вспоминать плохим словом, ведь такое уже было некоторое время назад. Да и с Юрием Шатуновым у Разина сейчас отношения, мягко говоря, не очень. А точнее, плохие: мужчины выясняют их в суде.

– Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них на голове волосы зашевелятся, – обратился продюсер к ведущему.

Также Разин пригрозил судом российскому телевидению и сообщил, что выпуск он будет отслеживать вместе с адвокатом, чтобы потом телевизионщики не могли сказать, что программы не было в эфире.

– Зрители и поклонники группы «Ласковый май» должны слушать наше творчество, – утверждает Разин в Instagram. – А вы, вместо того, чтобы пригласить меня и услышать все из первых уст, кулуарно собираетесь, чтобы полоскать чужое грязное белье.

По инф. Sobesednik.ru

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