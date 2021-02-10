Андрей Разин намерен обратиться к Путину, чтобы освободить Ефремова

Продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. Он сообщил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста, хотя лично и не знаком, но уверен – он хороший человек.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Разин пояснил, что хочет организовать сбор подписей в поддержку Ефремова, чтобы направить обращение о помиловании актера президенту РФ Владимиру Путину. Продюсер понимает, что на это уйдет года полтора-два. В планах Разина подключить представителей творческой элиты, общественные и религиозные организации. Он хочет лично пообщаться с семьей погибшего и получить, прежде всего, ее согласие на действия, направленные на освобождение Михаила Ефремова.

– Если мы будем таких талантливых людей, как Михаил, бить и добивать, в нашей стране не останется элиты, – отметил Разин. – Вы думаете, что у Путина нет сердца? Он такой же человек, который многое пережил, он не из буржуйской семьи, все понимает.

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...