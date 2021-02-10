Андрей Разин намерен обратиться к Путину, чтобы освободить Ефремова

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. Он сообщил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста, хотя лично и не знаком, но уверен – он хороший человек.
Разин пояснил, что хочет организовать сбор подписей в поддержку Ефремова, чтобы направить обращение о помиловании актера президенту РФ Владимиру Путину. Продюсер понимает, что на это уйдет года полтора-два. В планах Разина подключить представителей творческой элиты, общественные и религиозные организации. Он хочет лично пообщаться с семьей погибшего и получить, прежде всего, ее согласие на действия, направленные на освобождение Михаила Ефремова.
– Если мы будем таких талантливых людей, как Михаил, бить и добивать, в нашей стране не останется элиты, – отметил Разин. – Вы думаете, что у Путина нет сердца? Он такой же человек, который многое пережил, он не из буржуйской семьи, все понимает.
Фотография белорусского президента Александра Лукашенко без усов появилась в Сети. Она опубликована в одном из разделов на обновленном сайте главы государства — «Президент без галстука», там представлена информация о биографии и личной жизни главы государства.
Продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. Он сообщил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста, хотя лично и не знаком, но уверен – он хороший человек.
Около 15 лет ученые не могли найти объяснение смертельной болезни обезьян из заповедника Такугама. Симптомы напоминали сильное отравление: диарея, рвота, судороги. Вылечить животных, несмотря на все усилия врачей, не удавалось. Не помогали даже антибиотики.
Внешняя и внутренняя политическая жизнь России бурлит событиями. На слуху много тем: транзит президентской власти, всколыхнувшее страну возвращение оппозиционера Навального, отношения РФ с Евросоюзом, Америкой, не забыта также и белорусская повестка. Что происходит сейчас и что это сулит в будущем, разобраться, конечно, сложно. А многие представители старшего поколения, конечно, интересуются. И поэтому узнать экспертные мнения «по поводу» не помешает. Политологи, надо учесть, не провидцы, и могут в своих видениях и прогнозах ошибаться, а иногда и вообще выдавать совершенно провокационные версии... Вот несколько мнений, озвученных на днях.
Российское военно-историческое общество просит возбудить уголовное дело против Александра Невзорова, заявившего, что не считает поступки Зои Космодемьянской подвигом. В спиче публициста усмотрели реабилитацию нацизма и искажение исторической правды. Каяться Невзоров отказался.
Не так давно мы знакомили вас, уважаемые читатели, с блогером Александром из Кургана, который снимает веселые и актуальные ролики, рассказывает аудитории о монтаже и сам в своих видео демонстрирует его удивительные возможности. И вот удалось пообщаться с этим человеком чуть-чуть поподробнее.
В Севастополе прекращен забор воды из двух резервных источников — затопленных карьеров в Инкермане и у горы Гасфорта. Проблема с водоснабжением Крыма становится все острее и острее. Ученые и власти предлагают свои решения, но пока что это ни к чему не привело, оно и понятно, дело-то не быстрое...
За последний год в Москве 76 магазинов и торговых ИП оштрафовали за обвес и обсчет покупателей. Общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей! Так что же делать, если на кассе пробили «не тот» чек? Попробуем разобраться с экспертами.
Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.
126 лет назад состоялся первый в истории волейбольный матч. Игру придумал преподаватель физкультуры колледжа Ассоциации молодых христиан в штате Массачусетс Уильям Дж. Морган. На высоте 1,98 метра он повесил сетку и предложил ученикам перебрасывать через неё мяч.
В 2020 году в России естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) возросла более чем вдвое: до 688,7 тыс. человек (было в 2019 году — 316,2 тыс.). При этом число детей, родившихся в России в 2020 году, оказалось минимальным с 2002 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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