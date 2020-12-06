Анатолий Вассерман не успел сделать прививку от коронавируса

Известный интеллектуал Анатолий Вассерман некоторое время назад хотел сделать прививку от коронавируса. Но не успел.

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Дело в том, что в организме знаменитого эрудита были обнаружены антитела. И это притом, что на протяжении всей пандемии Анатолий не испытал на себе ни одного симптома COVID-19.

– Ничего похожего на болезнь у меня не было, – говорит 67-летний Вассерман. – И тем не менее, у меня была обнаружена изрядная концентрация антител. Скорее всего, доза вируса, попавшая в мой организм, была достаточно велика, чтобы вызвать иммунную реакцию, но достаточно мала, и система иммунитета легко с ней справилась. Поэтому около месяца я мог себе позволить нарушать некоторые защитные меры от коронавируса. Причем, до этого я очень их соблюдал. Возможно, именно поэтому у меня всё так удачно и получилось!

По инф. Sobesednik.ru

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