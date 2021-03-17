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Анастасия Волочкова снова интригует… новым или «старым» поклонником?
|По инф. rosbalt.ru
|17 Марта 2021 г.
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У балерины Анастасии Волочковой появился новый кавалер. Своего избранника она поздравила в Instagram, опубликовав видео торжества.
Отмечать праздник пара начала еще ночью, но кто тот таинственный незнакомец — неизвестно. На видео лишь сама артистка, а мужчина скрыт портьерой.
— Просидели в идиллии до семи утра, но это так радостно — поздравить первой и всю ночь говорить о взаимных сокровенных чувствах, — написала Волочкова.
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