Анастасия Волочкова снова интригует… новым или «старым» поклонником?

У балерины Анастасии Волочковой появился новый кавалер. Своего избранника она поздравила в Instagram, опубликовав видео торжества.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Отмечать праздник пара начала еще ночью, но кто тот таинственный незнакомец — неизвестно. На видео лишь сама артистка, а мужчина скрыт портьерой.

— Просидели в идиллии до семи утра, но это так радостно — поздравить первой и всю ночь говорить о взаимных сокровенных чувствах, — написала Волочкова.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Секс в жизни пожилых людей"

...и много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...