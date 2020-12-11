Анастасия Волочкова едва не погибла на съёмках клипа

Анастасия Волочкова решила продолжить карьеру певицы. Настя считает: в шоубизнесе она может достичь не меньших успехов, чем в балете. Поэтому недавно звезда записала новую песню, на которую решила снять клип.

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Впрочем, съемочный процесс оказался непростым. В один из моментов балерина могла распрощаться с жизнью.

– Вчера на съемке клипа меня чуть было не сожгли в огне, как Жанну д’Арк, – рассказывает Настя. – Но ради этой истории стоило рисковать.

Оказалось, что это не единственный казус, случившийся на площадке.

– Во время съемки я даже упала, поскользнувшись на длинной тюлевой юбке в пуантах, – пожаловалась звезда.

Волочкова обещает показать новый клип уже в ближайшие дни, как только закончится процесс монтажа.

По инф. Sobesednik.ru

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