Анапу заволокло паутиной из-за нашествия пауков

Жители Анапы напуганы нашествием пауков. Они за ночь окутали все заборы и деревья паутиной. Выглядит это все, скажем честно, очень зловеще.

Как рассказала местная жительница в ролике из пригорода курорта, все заборы и вся зелень за одну ночь покрылась паутиной. Запись подтверждает ее слова.

В Россельхознадзоре местным жителям предлагают не паниковать. Как сообщили в региональном управлении ведомства, инспекторы выезжали на место и установили, что это были «обычные пауки», которые не имеют карантинного статуса. «Никакого вреда и ущерба они не нанесли. Скорее всего, резкое потепление — и просто активизировались они. Как появились, так и исчезли», — предположили специалисты.

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По инф. rosbalt.ru

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