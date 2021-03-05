Анапу заволокло паутиной из-за нашествия пауков

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Жители Анапы напуганы нашествием пауков. Они за ночь окутали все заборы и деревья паутиной. Выглядит это все, скажем честно, очень зловеще.
Как рассказала местная жительница в ролике из пригорода курорта, все заборы и вся зелень за одну ночь покрылась паутиной. Запись подтверждает ее слова.
В Россельхознадзоре местным жителям предлагают не паниковать. Как сообщили в региональном управлении ведомства, инспекторы выезжали на место и установили, что это были «обычные пауки», которые не имеют карантинного статуса. «Никакого вреда и ущерба они не нанесли. Скорее всего, резкое потепление — и просто активизировались они. Как появились, так и исчезли», — предположили специалисты.
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Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.
Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».
Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.
Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его
Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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