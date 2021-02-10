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Амурские впервые за долгое время попали на видео в ЕАО
По инф. Российской газеты   
10 Февраля 2021 г.
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Фотоловушки заказника в Еврейской автономной области впервые за долгое время поймали несколько амурских тигров и тигрят.

«Президентские» тигры впервые за долгое время попали на видео в ЕАО

В Еврейской автономной области впервые за долгое время удалось получить видеокадры с повзрослевшими тигрятами Светлой из последнего выводка.

«Сама тигрица начала активно перемещаться по своему участку, ее снимки есть почти на всех фотоловушках. Судя по ним, она активно метит территорию, что может говорить о том, что совсем скоро тигрица снова будет готова к спариванию. А вот ее неоднократный „жених“ Борис на фотоловушки не попал ни разу, зато полно снимков и видео его и Светлой старшего сына — Грома», — сообщает Центр «Амурский тигр».

Возможно, это значит, что более сильный самец вытеснил своего отца с общего участка.

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