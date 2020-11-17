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Американских ветеранов наградили медалями Ушакова
По инф. Парламентской газеты   
17 Ноября 2020 г.
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Участвовавшие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в СССР в годы Великой Отечественной войны 17 американцев удостоились медали Ушакова.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации №520 от 21 августа 2020 года медалью Ушакова награждены 17 граждан США, принимавших участие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», — говорится в сообщении.

Награды вручили Уильяму Спейту Бартону, Дэвиду Юджину Бейкеру, Ричарду Бербайну, Раймонду Эдварду Вейганду — младшему, Лео Джозефу Гулете, Исси Дейтче, Майклу Кемплу, Джорджу Генри Коху — младшему, Рольфу Эрику Кристофферсену, Ричарду Лэндолфи, Джеймсу Бейкеру Норту, Уоллесу Лерою Орсанду, Ховарду Уильяму Пфайферу, Уилберту Фрэнку Розуму, Хью Марту Стефенсу, Дейлу Полу Страуссеру и Трюгве Хансену.

Вручение государственных наград РФ является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов.

Отмечается, что по программе ленд-лиза через Северную Атлантику из стран антигитлеровской коалиции в Советский Союз направлялись танки, автомобили и продовольствие. Кроме того, поставки сопровождались боями с кораблями немецкого флота.

Как сообщили дипломаты, северные конвои внесли важный вклад в достижение общей Победы над гитлеровской Германией. «В России свято чтят оказанную союзниками помощь. Самоотверженность участников Северных конвоев служит высоким примером героизма для будущих поколений», — говорится в сообщении.

Также ранее президент Владимир Путин наградил медалью Ушакова британских моряков, участвовавших в Северных конвоях во время Второй мировой войны.

Медаль Ушакова учредили в СССР в 1944 году.

По инф. Парламентской газеты

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