Американских ветеранов наградили медалями Ушакова

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Участвовавшие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в СССР в годы Великой Отечественной войны 17 американцев удостоились медали Ушакова.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации №520 от 21 августа 2020 года медалью Ушакова награждены 17 граждан США, принимавших участие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», — говорится в сообщении.
Вручение государственных наград РФ является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов.
Отмечается, что по программе ленд-лиза через Северную Атлантику из стран антигитлеровской коалиции в Советский Союз направлялись танки, автомобили и продовольствие. Кроме того, поставки сопровождались боями с кораблями немецкого флота.
Как сообщили дипломаты, северные конвои внесли важный вклад в достижение общей Победы над гитлеровской Германией. «В России свято чтят оказанную союзниками помощь. Самоотверженность участников Северных конвоев служит высоким примером героизма для будущих поколений», — говорится в сообщении.
Также ранее президент Владимир Путин наградил медалью Ушакова британских моряков, участвовавших в Северных конвоях во время Второй мировой войны.
Семьи, живущие в ветхих и аварийных домах в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, смогут потратить социальные выплаты на покупку жилья не только в своём населённом пункте, но в любом городе своего региона.
Сайт «ПроДокторов», крупнейший в стране ресурс отзывов о врачах, составил первый народный рейтинг лучших врачей и медицинских учреждений. Для этого были проанализированы свыше 400 тысяч отзывов пациентов, оставленных на сайте в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Мнение пациентов стало определяющим при определении лауреатов Премии ПроДокторов 2020 – ими стали более 3000 специалистов и около 2000 медицинских клиник. С полным списком можно познакомиться на сайте премии.
Певец Валерий Меладзе выступил с обращением к врачам Москвы и Московской области. В своем Инстаграме он попросил разрешения приезжать в ковидные отделения больниц и доступа в «красную зону», чтобы поддержать морально врачей и пациентов.
С 16 ноября работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.
Правительство Москвы выступило с заявлением, что гарантирует дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году. Расходы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд рублей, пообещали власти.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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