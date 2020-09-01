|
Алла Пугачёва в мини-юбке проводила младших детей в первый класс
|По инф. rosbalt.ru
|01 Сентября 2020 г.
|
Певица Алла Пугачёва вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу. Детям звездной пары 18 сентября исполнится по семь лет.
Первоклашек в День знаний заснял на видео счастливый отец. В кадр также попала и 71-летняя Пугачева, которая выбрала для школьной линейки наряд в виде белой мини-юбки, кожаной куртки и кедов.
— Готовились, переживали, наряжались, пошли, — подписал видео в своем Инстаграме юморист.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •