Алла Пугачёва в мини-юбке проводила младших детей в первый класс

Певица Алла Пугачёва вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу. Детям звездной пары 18 сентября исполнится по семь лет.

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Первоклашек в День знаний заснял на видео счастливый отец. В кадр также попала и 71-летняя Пугачева, которая выбрала для школьной линейки наряд в виде белой мини-юбки, кожаной куртки и кедов.

— Готовились, переживали, наряжались, пошли, — подписал видео в своем Инстаграме юморист.

По инф. rosbalt.ru

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