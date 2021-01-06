Алиса Фрейндлих всё ещё на кислороде, а Олег Басилашвили «чувствует себя нормально»

Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получает кислородную поддержку в связи с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Петербурге, где актриса проходит лечение.
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получает кислородную поддержку в связи с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Петербурге, где актриса проходит лечение.
Вот и настал долгожданный Новый год, а вместе с ним пришли морозные праздники. Поделиться с вами теплом в это холодное время решился культурный Интернет, который подготовил яркие, познавательные и просто любопытные трансляции главных онлайн-событий начала 2021 года.
В Беларуси житель одного из сел в Гомельской области убирал снег, выпавший 24 декабря и из собранных осадков слепил снеговика. Снеговик у него получился усатый, а на горе под туловищем белорус написал «Живе Беларусь».
К суровым морозам в ближайшие дни надо готовиться жителям Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири. А вот жителям европейских части России, напротив, морозов можно не ждать...
Популярная телеведущая и главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук в социальных сетях рассказала, как отметила новогодние праздники. Бизнесвумен вместе со своим новым мужем Сергеем Харченко решила отказаться от традиционных шумных гуляний.
Ровно 290 лет назад, 5 января 1731 года, в Москве зажглись первые уличные фонари. Указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения столичных улиц в зимнее время был принят Сенатом Российской империи. А (25 декабря 1730) 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари.
Для тех, кто планирует посетить зимние вотчины Деда Мороза и Снегурочки - Великий Устюг и Кострому, с 29 января запустят туристический поезд. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев и спецназовцы из «Альфы» могли обсуждать устранение политических противников президента Александра Лукашенко. (Так ли плох и жаден до власти "батька", что даже готов пойти на такие вещи? Не будем спешить с выводами, а просто примем к сведению информацию, к тому же интересно, как отреагирует на это заявление сам Александр Григорьевич. - прим. МГ.)
Актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ни копейки. Об этом он заявил в программе на Youtube-канале Михаила Ширвинта, обсуждая с коллегами тему о зарплатах, которые получают актеры на фоне COVID-19.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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