Алиса Фрейндлих всё ещё на кислороде, а Олег Басилашвили «чувствует себя нормально»

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получает кислородную поддержку в связи с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Петербурге, где актриса проходит лечение.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Состояние стабильное, по-прежнему получает кислородную поддержку», — отметили в клинике.

Партнер Фрейндлих по спектаклям, народный артист СССР Олег Басилашвили, у которого также обнаружили коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом сказала дочь артиста Ксения.

«Состояние нормальное, все хорошо, лечится, все в порядке», — уточнила она, добавив, что специального лечения не требуется.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...